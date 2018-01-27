В ОРДО пытались тайно ввезти 300 кг мяса и партию мобильных телефонов

В контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Майорское» военнослужащие обнаружили 3 автомобиля, водители которых пытались с нарушениями перевезти товары. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По ее данным, инциденты произошли вчера, 26 января.

Автомобили пытались ввезти на неподконтрольную Украине территорию 300 кг мясной продукции, строительные инструменты, мобильные телефоны, планшеты, комплектующие к оргтехнике.

Общая стоимость товаров составляла около 65 тыс. грн.

Все, что пограничникам удалось найти, передано правоохранителям для принятия правового решения.