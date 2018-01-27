В Польше украинец на грузовике разрушил дом с детьми

Сегодня ночью в польской местности Дорогуча грузовик управляемый гражданином Украины влетел в частный дом.

Представитель полиции Анджей Фиелек сообщил: «Инцидент произошел в 1:30 утра в Дорогуче на национальном шоссе № 12. Водитель — 47-летний гражданин Украины — съехал с дороги, протаранил забор и въехал в дом. Грузовик на скорости проломил стену и остановился в комнате, где спали трое детей. К счастью, ни один из них не получил травм. Детей 1, 4 и 11 лет отправили к родственникам. С их родителями тоже ничего не случилось».

По информации, водитель был трезв. По данным правоохранителей, он заснул за рулем и получил незначительные травмы.

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