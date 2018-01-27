В российской столице отменено и задержано не менее 50 рейсов

В частности, в аэропорту «Домодедово» шесть рейсов задержано и 14 отменено, в «Шереметьево» 11 рейсов задержано.

Об этом стало известно из сообщения RT.

В связи с объявленным в столице на 27 январе «желтым уровнем» погодной опасности, в столичных аэропортах задержаны либо отменены практически 50 авиарейсов.

Уточняется, что во Внуково 5 рейсов задержано и один отменен, в Домодедово шесть рейсов задержано и 12 отменено, в Шереметьево два рейса задержано. Объявлен желтый уровень опасности. В предстоящую ночь, по предположениям синоптиков, ожидается облачная погода, кое-где небольшой снег.