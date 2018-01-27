В СФ прокомментировали призыв Порошенко создать коалицию против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью RT заявил, что призыв украинского лидера Петра Порошенко создать «новую коалицию» против РФ свидетельствует о больших проблемах в его политике.

По мнению сенатора, подобные заявления Порошенко делает от отчаяния, потому что не чувствует никакой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС).

Цеков также напомнил, что ранее президент Украины говорил о «гибридной войне», которую Российская Федерация якобы ведет против Украины, а теперь принялся «пугать Европу». При этом российский сенатор обратил внимание на то, что такое поведение Порошенко связано, прежде всего, с окончанием его президентского срока и отсутствием каких-либо положительных итогов его президентства.

По словам Цекова, это слова Порошенко вряд ли кто-то воспримет всерьез, так как в настоящее время все больше стран Евросоюза осознают необходимость сотрудничества с РФ.