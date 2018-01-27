В Украине задержан гражданин РФ, выдававший себя за украинца

Украинские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Киева гражданина России, который, находясь в международном розыске, выдавал себя за украинца.

В Госпогранслужбе отметили, что россиянин прибыл рейсом из Стамбула и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, но пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

В ГПСУ добавили: «В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за 1000 евро якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями».

После проверки задержанного по базам данных, пограничники установили, что он находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.