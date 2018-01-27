Министр МВД Украины Арсен Аваков желает сделать подразделения дорожной милиции Крыма и Севастополя, вероятно, чтобы получить побольше денежных средств из государственного бюджета. «У них осталось целых полторы патрульных машины, ну и на те не хватает денежных средств, чтобы обеспечивать их топливом». Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма и по нему данная одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить. Такое мнение выразил вице-премьер крымского руководства Дмитрий Полонский.

Также Полонский обозначил, что спецподразделения по Крыму нужны МВД Украины для того, чтобы вытянуть как можно больше денежных средств из бюджета.

Напомним, в Киеве уже работает «прокуратура Автономной Республики Крым», а украинский лидер Петр Порошенко даже назначил своего «полномочного представителя» на полуострове. Они с таким же триумфом строили границу с Россией.

Похожая деятельность украинских властей направлена на то, чтобы получить бюджетные средства и «пропагандистские бонусы», подчеркнул крымский вице-премьер. По утверждению Авакова, Национальная милиция и Национальная гвардия должны готовиться к работе на территориях Донбасса, которые возвратятся под контроль Киеву.