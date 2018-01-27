В Новосибирске мэрию вынудят осветить участок Гусинобродского шоссе

Отсутствие освещения на трехкилометровом участке Гусинобродского шоссе признали несоблюдением закона.

Решение было озвучено после результатов проверки, которую инициировали работники ведомства вместе с инспекторами ГИБДД на участке Гусинобродского шоссе от «ПАТП-9» до городской приметы.

В Новосибирске генпрокуратура планирует через суд добиться от мэрии обеспечить освещением Гусинобродское шоссе. В процессе проведённой проверки установлено, что участок автомобильной дороги, не обеспечен стационарным электрическим освещением.

В прокуратуре напомнили, что на выезде из города по Гусинобродскому тракту есть несколько важных объектов, в том числе кладбище и крематорий «Закаменский», и осветить дорогу важно в том числе для того, чтобы горожане смогли неопасно до них доезжать. «По дороге граждане и гости города выполняют движение, а так же там располагается ряд важных объектов (кремационный комплекс „Закаменский“, Гусинобродское кладбище и иные)», — поведали в прокуратуре Новосибирской области. Надзорное ведомство проследит за рассмотрением иска судом.