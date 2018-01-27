Волкер сообщил, что потребовали США на встрече с Сурковым

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в своих предложениях по миротворцев ООН в Донбассе настаивал на отсутствии россиян среди миротворцев и на доступе членов миссии к украинско-российской границе.

Представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер отметил: «Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала».

Кроме того, Волкер добавил, что американская сторона исходит из предположения, что Россия рассматривает возможность отказа от финансовой и военной поддержки оккупантов на востоке Украины, отмечается, что «голубые каски» должны обладать широкими полномочиями по обеспечению безопасности.

Волкер добавил: «Мы пытаемся прояснить наши варианты. Если они хотят отстаивать свои позиции, сделать это они могут, однако это будет сопряжено для них с большими издержками. Если они хотят выйти из ситуации — такое развитие событий может стать чем-то, о чем мы можем договориться и где мы можем найти пути эффективного достижения этой цели».