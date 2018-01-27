Земан победил на президентских выборах в Чехии

Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 г.

Возглавляющий Чехию Милош Земан переизбран президентом страны на следующий срок, информирует РИА Новости ссылаясь на результаты голосования.

Явка избирателей составила 66,6%.

Он также поблагодарил тех, кто голосовал за его конкурента, экс-руководителя академии Йиржи Драгоша.

Напомним, 2-ой тур продолжался два дня — пятницу и субботу.

Статистическое управление Чехии объявит результаты плебисцита вечером 27 января. За его конкурента прежнего руководителя академии Чехии Иржи Драгоша проголосовали 48,63% избирателей. Как объявил Земан, «это моя заключительная политическая победа».

Драгош, в свою очередь, заявил, что показанный им результат нельзя назвать проигрышем. Последний уже признал свое поражение, поздравив Земана с победой и пожелав ему «силы и здоровья». Победитель определился обычным большинством голосов.

«Это превосходная новость, поздравляем президента», -- приводит ТАСС слова председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого.

Инаугурация Земана состоится 8 марта в Пражском Граде.