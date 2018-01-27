Зюганов выразил протест после инцидента с бюллетенем «Правда»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов выразил протест от партии после предупреждения от Центризбиркома России.

Накануне комиссия вынесла предупреждение Коммунистической партии касаемо бюллетеня «Правда». Агитлисток за кандидата в президенты РФ Павла Грудинина ЦИК признал незаконным.

Зюганов во время пленума ЦК партии выразил протест в связи с предупреждением от комиссии. Глава КПРФ отметил, что против их кандидата ведется «кампания ошельмования».

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. Его избирательный штаб собрал более 1,6 млн подписей в поддержку кандидата. Согласно данным опроса, за Путина готовы проголосовать более 70% граждан России.