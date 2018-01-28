1-ый официальный дилерский центр Форд отрыли в Дагестане

Официальный дилерский центр Форд появился в Дагестане.

В новом центре можно купить автомобиль по ценам от производителя, провести диагностику и иные виды работ, предусмотренные требованиями техобслуживания, передала Алиева.

Дилерский центр Форд начал работать в столице Дагестана 27 января, на его базе создано около 20 рабочих мест. «Тут создано около 20 рабочих мест», — сообщила Алиева.

Как сказали в пресс-центре компании развития Дагестана, на территории республики — это 1-ый похожий центр, который создан именно при содействии компании. Все работы проводятся под гарантийный срок. Сервисный центр прошел всю сертификацию услуг и входит в список зарегистрированных дистрибьютеров автомобильной марки. Отмечается, что представительство было открыто при помощи компании развития Дагестана.

Корпорация развития Дагестана помогает предпринимателям открыть бизнес по франшизе известных компаний в сфере услуг, питания, торговли одеждой. Информацию об этом сообщили в пресс-центре компании развития Дагестана.