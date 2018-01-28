11 штатов США закрыли школы из-за гриппа

По крайней мере 11 американских штатов решили закрыть школы из-за гриппа.

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, в результате вируса закрыты учебные заведения таких штатов, как Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Нью-Йорк и Миссури.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей.

При этом три года назад в США гриппом заболели 34 млн человек, 710 тыс. американцев были госпитализированы, 56 тыс. человек скончались.