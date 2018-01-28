27 января в государстве Украина чтут память жертв Холокоста

Украина чествует жертв данной трагедии с 2012 года (постановление Верховной Рады от 5 июля 2011 г.).

Президент Украины Петр Порошенко также выразил сожаления всем пострадавшим и близким погибших во время Холокоста и объявил о недопустимости повторения трагедии Шоа.

— Увековечивая память о Холокосте, мы уверенно заявляем о недопустимости повторения схожих правонарушений в будущем. Украина совместно со всем цивилизованным миром поддерживает осуществление идеалов человечности, достоинства и свободы. «Помним и заменяем мир к лучшему.» — написал Порошенко.

В белорусском Минске прошла встреча израильских общин, религиозных конфессий и уполномоченных дипкорпуса. Через такие известные концлагеря, как Бухенвальд, Дору, Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Штутгоф, Заксенхаузен, Треблинк, прошло около 18 миллионов жителей стран Европы, свыше 11 миллионов человек были уничтожены. Также к Международному дню памяти жертв Холокоста в Областном организационно-методическом театральном центре презентуют музыкальную драму «Гетто». Символические свечки были зажжены и на месте уничтожения Минского гетто, рядом с еврейским кладбищем. Так, в Киеве местом масштабной катастрофы является Бабий Яр, где в давно минувшем 1941 г. расстреляли практически 150 тыс. человек.

Само слово холокост с древнегреческого переводится как «всесожжение» и означает постоянное преследование и разрушение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. Именно этот документ объявил Днем памяти жертв Холокоста 27 января.

Первая леди Мелания Трамп накануне посетила Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне. «Мое сердце с ними, и мы помним». Памятные мероприятия проходят в Израиле, Соединенных Штатах, Польше, многих остальных государствах - и в Германии, где вспоминают всех жертв нацизма.

В германском городе Борнхаген группа уполномоченных «Центра политической красоты» установила копию берлинского Мемориала жертвам Холокоста.

Говоря о значении данного дня, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка обозначил, что насилие и ненависть, беспрецедентная жестокость, которые стали основой геноцида, никогда не могут быть оправданы, а ужасные события тех лет — забыты.