Астроном рассказал, увидят ли в Калининграде «кровавое» лунное затмение

Как сказали в пресс-центре Греческого Планетария, 31 января 2018-ого полная Луна, став Суперлуной, попадет в тень Земли.

Как проинформировали астрономы московского планетария, Луна подойдёт на максимально близкое расстояние к Земле 30 января в 12:55 (на 358,9 тысячи километров), а 31 января в 18:28 по российской столице произойдёт полнолуние и полное затмение Луны.

31 января можно будет наблюдать неповторимое явление — лунное затмение.

Лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, входит в земную тень. На диске луны будут видны темная тень и светлая полутень (частное теневое затмение). В 20:11 завершится частное затмение: Луна на 100% выйдет из земной тени, и будет проходить через полутень Земли. А суперлуние — это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

— Лунное затмение можно наблюдать и без оптических приборов. Полнолуние наступит 31 января в 18:28. «Земная тень на 100% затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок». В данном момент расстояние между нашей планетой и ее спутником уменьшится с 400 тыс. км до 357 тыс. км, информирует «Российская газета». Центральная и Восточная Азия, Индонезия, Новая Зеландия и значимая часть Австралии получат наилучшую «картинку» данного явления. В 22.08 ночное светило начнет покидать тень Земли, в 23.11 Луна на 100% выйдет из земной тени. В 23:11 Луна на 100% выйдет из земной тени, однако полутеневое затмение будет еще продолжаться до 00:10 минут. Первое суперлуние состоялось в 2018-ом году 2 января.

Полное лунное затмение 03 апреля 1996 г. Зенит-ЕТ, МТО-1000, Kodak Gold-200, коллаж из серии снимков. Общая длительность теневого затмения составит приблизительно 2 часа 7 минут.