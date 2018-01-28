Аваков: Нацгвардия Украины в скором времени зайдет в Донбасс

До конца года подразделении НГУ планируют на все 100% укомплектовать и обеспечить нужной техникой.

Государственной милиции и государственной гвардии Украины пора готовиться к работе в Донбассе. Такое заявление чиновник сделал во время ежегодной коллегии МВД, пишет replyua.net.

-Что касается государственной гвардии.

«Придется вместе с государственной полицией заходить в районы Донецкой и Луганской областей и Крыма, освобожденные от оккупации, где нужно будет правильно построить работу», — объявил Аваков. «И нужно будет правильно расставить приоритеты», — объявил он.

Он подчеркнул, что сразу после ухода противника из Донбасса милиции и Нацгвардии предстоит навести порядок на освобожденных территориях, где последние 4 года Российская Федерация с собственными марионетками устроили абсолютное беззаконие.

Он обозначил, что это будет «очень тяжёлая работа». «Нужно готовиться к ней уже сейчас», — указал глава МВД.

«У нас остается открытым вопрос — укомплектованность патрульных подразделений государственной гвардии».

Аваков объявил, что рано либо поздно наступит такое время, когда отрядам милиции и государственной гвардии придётся заходить на территорию Донбасса и «освобождать её».