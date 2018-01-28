Баскетболист "Оклахомы" Роберсон выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Защитник клуба НБА "Оклахома-Сити" Андре Роберсон пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы колена, сообщается на официальном сайте команды.

Роберсон получил повреждение в третьей четверти гостевого матча с "Детройтом" в субботу (121:108 в пользу "Тандер"). Как отмечается в сообщении, врачи диагностировали у 26-летнего игрока разрыв связки надколенника, ему предстоит операция. Ожидается, что защитник больше не сыграет в текущем сезоне.

В регулярном чемпионате-2017/18 Роберсон провел 39 матчей, его средние показатели составили 5,0 очка, 4,7 подбора и 1,2 передачи.