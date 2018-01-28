Ситуация на территории ОРДЛО становится все плачевнее для боевиков, так, в сети появилось видеообращение командира 14-го батальона территориальной обороны «ЛНР» «Призрак» майора Алексея Маркова известного по позывному «Добрый», который жалуется на острый дефицит боевиков, отсутствие увольнительных.

При этом он сообщает о больших потерях и и отмечает: «Очень остро не хватает настоящих людей». Судя по всему, батальон покойного и легендарного для сепаратистов Алексея Мозгового практически на грани прекращения существования.

Embedded video for Батальон «Призрак» оказался на грани развала:"не хватает настоящих людей»

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