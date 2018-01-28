Белый дом назвал темы обращения Трампа к съезду

Ежегодная президентская речь, которую господин Трамп произнесет в съезде 30 января, будет первой подобного рода для нынешнего американского лидера.

Выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом будет касаться 5-ти основных аспектов — экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и государственной безопасности.

Президент скажет о проведенной реформе в налоговой сфере, росте ВВП, собственной политике для увеличения числа рабочих мест и о рекордных показателях фондового рынка. Также в речи президента США задуман пункт о плане восстановления инфраструктуры на 1,7 трлн долларов.

Как подчеркнул в субботу высокопоставленный уполномоченный администрации, руководитель Белого дома хочет сосредоточиться на внутриполитических и финансовых проблемах.

В разделе об иммиграции пойдет речь о недавних инициативах по ужесточению контроля на границах и введению некоторых послаблений для незаконных иммигрантов, которые уже проживают на территории страны.

Трамп скажет о честной, взаимовыгодной торговле по всей планете. Именно поэтому, по утверждению депутата, в речи президента США в качестве основных задач администрации будет упомянуты укрепление вооруженных сил и борьба с терроризмом.

В рамках темы нацбезопасности президент США упомянет восстановление вооружённых сил, возвращение к политике установления мира через демонстрацию силы, поднимет тему КНДР.