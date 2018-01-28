«Безосновательны»: В РФ ответили на заявления польского премьера

Слова польского премьер-министра Матеуша Моравицкого о том, что Россия является самой большой угрозой для его страны и Украины, не имеют под собой «никаких оснований».

Такое заявление сделал первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. По его словам, Польше якобы стоит беспокоиться скорее о «зашкаливающих» националистических настроениях внутри государства.

Клинцевич добавил, что такая ситуация является «очень странной» для страны, испытавшей фашизм на себе: «Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии».

Кроме того, он уточнил, что РФ не давала ни одного повода для подобных заявлений Польши. Также, политик добавил, что такие высказывания «не улучшают российско-польские отношения».