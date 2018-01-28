Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов в создание "суперкоровы"

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более 40 миллионов долларов некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.Об этом сообщает портал Business Insider.Миллиардер посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Отмечается, что деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей — высокую производительность и выносливость в условиях жары."Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", — приводит издание слова Гейтса.