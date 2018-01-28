Британский корреспондент предложил Трампу возглавить «Арсенал»

Британский корреспондент Пирс Морган, являющийся болельщиком «Арсенала», подарил президенту США Дональду Трампу именную футболку «канониров» с 45-м номером. Такую инициативу во время интервью с ним озвучил телевизионный ведущий Пирс Морган, который сам является давним болельщиком «канониров».

В начале осени Трамп отозвал приглашение в Белый дом для клуба государственной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс», которое он отправил команде после победы в прошлом чемпионате.

«Смотрите его ответ в воскресенье вечером на ITV», — подписал англичанин фотокарточку, на которой он вручает Трампу футболку «канониров» с 45 номером.

Морган вручил Трампу футболку «Арсенала» с 45-м номером — порядковый номер Трампа как президента США.

Понятно, что сын Дональда и Меланьи Трамп — 11-летний Бэррон Уильям болеет за «Арсенал».