Британскому журналисту Грэму Филлипсу на митинге Навального разбили камеру (ФОТО, ВИДЕО)

Британский журналист Грэм Филлипс рассказал в соцсетях, что сторонники Навального во время митинга оскорбили его, а затем разбили камеру.

«Просто говорю что эти люди меня не обидели, никоим образом. И единственное место в России где люди оскорбляют меня это на митинге оппозиции. На самом деле я сегодня пошел чтобы делать репортаж на английском языке — и сделал это. И вроде все».

«Я не собираюсь плакать, создавать суету, но факты остаются фактами. Сторонник Навального сегодня оскорбил меня. Когда я ему ответил, он просто разбил мою камеру. Он оскорбил меня, я оскорбил его. Это ладно. Но хулиганство… это перебор просто», — написал Филлипс.