При всем этом он добавил, что Анкара желает посодействовать вернуться на отчизну 3,5 млн беженцев, расположившихся cейчас в Турции. По утверждению Эрдогана, здешние граждане благодарят турецких военнослужащих за то, что после их прихода регион находится в безопасности.

Операция «Оливковая ветвь» в Африне направлена только на защиту интересов сирийских жителей, которые вынуждены были покинуть страну из-за террористов.

Анкара не стремится к захвату сирийский земель, а желает посодействовать вернуться домой беженцам, которые на текущий момент находятся в Турции, объявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара не стремится к захвату сирийских земель. Дамаск осудил действия Турции в Африне.

Кроме этого операция в Африне, по утверждению Эрдогана, направлена на защиту интересов мирных граждан в Сирии. «История повторяется», — уверяет он.

Он желает переселить их на территории, очищенные от курдов в рамках проводимой им военной операции «Оливковая ветвь».