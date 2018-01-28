Челябинский цирк реконструируют в будущем 2019 г.

Благодаря тому, что в 2020-ом Челябинск будет принимать саммиты ШОС и БРИКС, с ремонтом решили поторопиться.

Цирк, находящийся в плачевном состоянии, приведут в порядок к концу 2019.

Информация стала доступна после проведенной встречи между управляющим регионального Минкульта Алексея Бетехина и главы «Росгосцирка» Дмитрия Иванова.

Местные власти поведали о ходе ремонтных работ в помещении.

Челябинский цирк наконец-то починят. «Росгосцирк» взял на себя обязательства в 2015 г. закончить все работы, связанные с проектом, который был создан в 2014. Работы планируют начать в 2016-м году.

Ремонтные работы обойдутся в спектре от 700 млн рублей до 1 млрд рублей. В процессе ремонта планируется отреставрировать фасад здания, арену, зрительный зал, а еще благоустроить остальные цирковые помещения и соседнюю территорию.