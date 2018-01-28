Чубаров призвал крымчан игнорировать выборы президента России

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей аннексированного Крыму не идти на предстоящие выборы президента России.

При этом прокомментировал очередные акции, направленные против крымских татар, когда 27 января, в оккупированном Судаке на заседание общественной инициативы Крымская солидарность ворвались около 60–70 сотрудников ОМОНа и переписали данные всех, кто там находился.

Чубаров считает произошедшее очередной акцией устрашения крымскотатарских активистов: «После акций, подобных сегодняшней, каждый из немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие, появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев. 18 марта 2018 года — ни одного крымского татарина, ни этнического украинца, ни патриота Украины — жителя Крыма, независимо от национальности, на незаконно открытых избирательных участках незаконно назначенных выборов президента России во временно оккупированном Крыму!».