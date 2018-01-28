Дом 2 - Дневной - Выпуск 5011 - Lite (28.01.2018) ТНТ

Показать меню
Актуально
Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Швейцарии (ВИДЕО) - 12:05 Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Швейцарии (ВИДЕО) "Микки Маусы": Сергей Лазарев с сыном Никитой окунулись в мир Диснея - 12:07 Сорос: Дни Google и Facebook сочтены - 12:14 Сорос: Дни Google и Facebook сочтены Ковбой Жуков и русская с*ака Маленкова. Что показали в фильме «Смерть Сталина» - 12:14 Ковбой Жуков и русская с*ака Маленкова. Что показали в фильме «Смерть Сталина» Нацсовет проверит «Интер» за показ «Трех мушкетеров» и «Чародеев» - 12:14 Нацсовет проверит «Интер» за показ «Трех мушкетеров» и «Чародеев» ГПУ: Под ногтями Ноздровской обнаружены следы ДНК неизвестного лица - 12:14 ГПУ: Под ногтями Ноздровской обнаружены следы ДНК неизвестного лица Идиотская риторика. Сенатор Климов оценил заявление британского министра о - 12:21 Идиотская риторика. Сенатор Климов оценил заявление британского министра о российском ударе Володин призвал депутатов исполнять норму закона - 12:21 Володин призвал депутатов исполнять норму закона Ирина Волынец собрала подписи для регистрации на выборах-2018 - 12:21 Ирина Волынец собрала подписи для регистрации на выборах-2018 Турецкие ВВС уничтожили 23 цели в Африне - 12:21 Турецкие ВВС уничтожили 23 цели в Африне Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 75-летним юбилеем - 12:21 Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 75-летним юбилеем Путин наградил жительницу Мордовии, спасшую тонущих девочек 15 лет назад - 12:21 Путин наградил жительницу Мордовии, спасшую тонущих девочек 15 лет назад Скорович: задача сборной России по мини-футболу стать чемпионом Европы - 12:29 Скорович: задача сборной России по мини-футболу стать чемпионом Европы Алиев: роль Алаева в УЕФА дает надежду на более трепетное отношение к сборной - 12:29 Алиев: роль Алаева в УЕФА дает надежду на более трепетное отношение к сборной России "Сибирь" во время паузы на Олимпиаду дважды сыграет с "Барысом" - 12:29 Глава АМФР Алиев: в российском мини-футболе допинга нет - 12:29 Глава АМФР Алиев: в российском мини-футболе допинга нет Кудрявцев: на юниорском ЧР-2018 среди фигуристок могла быть будущая чемпионка - 12:29 Кудрявцев: на юниорском ЧР-2018 среди фигуристок могла быть будущая чемпионка ОИ-2022
» » Дом 2 - Дневной - Выпуск 5011 - Lite (28.01.2018) ТНТ

Дом 2 - Дневной - Выпуск 5011 - Lite (28.01.2018) ТНТ


Добавлено: 28 янв 2018 в 11:49,
Дневной выпуск Lite 28 января свежая серия. Влад Кадони пригласил в студию бывшего участника Александра Гобозова, который женился на проекте, у него родился ребенок, потом он развелся с женой Алианой и вновь решил искать свою любовь на Доме-2. Гобозов рассказал, что любит проект, Дом 2 это неотъемлемая часть его жизни, ему понравилась на проекте девушка Катя Зиновьева. Александр официально не развелся. Ольга Орлова заявила, что в периметре Саша решил завести любовницу. Гобозов объяснил, что это технический момент, нужно восстановить свидетельство о браке в Волгограде. Саша считает, что он много может дать проекту, он креативный, позитивный, энергичный.


загрузка...


Материалы по теме:

Дом 2 - Дневной - Выпуск 5005, Lite (22.01.2018) ТНТ
Дом 2 - Дневной - Выпуск 4998 - Lite (15.01.2018) ТНТ
Дом 2 - Дневной - Выпуск 4988 - Lite (05.01.2018) ТНТ
Дом 2 - Дневной - Выпуск 4952 - Lite (30.11.2017) ТНТ
Добавлено: 28 янв 2018 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Боевики провели обстрел в пригороде Авдеевки. У ВСУ есть раненый

Боевики провели обстрел в пригороде Авдеевки. У ВСУ есть раненый

В ОРДО заявили о запуске первого «сервиса» онлайн-платежей

В ОРДО заявили о запуске первого «сервиса» онлайн-платежей

Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе национального диалога в Сочи

Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе национального диалога в Сочи

МИД Украины обеспокоен польским законом о запрете бандеровской идеологии

МИД Украины обеспокоен польским законом о запрете бандеровской идеологии

Загрузка...



Лента новостей
СКР возбудил дело о гибели пяти человек при пожаре в общежитии Омской области - 11:31 СКР возбудил дело о гибели пяти человек при пожаре в общежитии Омской областиНа Кипре начались президентские выборы - 11:24 На Кипре начались президентские выборыИлон Маск показал огнеметы на случай «зомби-апокалипсиса» - 11:23 Илон Маск показал огнеметы на случай «зомби-апокалипсиса»Путин позитивно воспринял победу Земана на выборах президента Чехии - 11:23 Путин позитивно воспринял победу Земана на выборах президента ЧехииК марту РЖД запустит пассажирское сообщение на юге Якутии по указу Путина - 11:14 К марту РЖД запустит пассажирское сообщение на юге Якутии по указу ПутинаТрамп рассказал, кто ведет его аккаунт в Twitter - 11:14 Трамп рассказал, кто ведет его аккаунт в TwitterГолосование стартовало на президентских выборах в Финляндии - 11:14 Голосование стартовало на президентских выборах в ФинляндииДва человека погибли при пожаре на турбазе на Байкале - 11:14 Два человека погибли при пожаре на турбазе на БайкалеУкраинский депутат рассказал, как из-за безответственности Киев не сохранил Крым - 11:14 Украинский депутат рассказал, как из-за безответственности Киев не сохранил КрымРоссийский лыжник скончался во время марафона в США - 11:14 Российский лыжник скончался во время марафона в СШАНа Украине работать не планируем, — сеть кофеен Starbucks опровергла слова Кличко - 11:09 На Украине работать не планируем, — сеть кофеен Starbucks опровергла слова КличкоВ Армении стартовал чемпионат по мини-футболу - 11:08 В Армении стартовал чемпионат по мини-футболуСаймон Марданшин устал от пристального внимания миллионов телезрителей - 11:05 Саймон Марданшин устал от пристального внимания миллионов телезрителейСМИ: Муса в воскресенье пройдет медосмотр в ЦСКА - 11:00 СМИ: Муса в воскресенье пройдет медосмотр в ЦСКА
Последние новости
«Щупальца русского мира»: как Вятровичу угрожают Высоцкий и Цой - 11:59 «Щупальца русского мира»: как Вятровичу угрожают Высоцкий и Цой Суд запретил назначить Пучдемона главой Каталонии дистанционно - 11:59 Суд запретил назначить Пучдемона главой Каталонии дистанционно Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов в создание "суперкоровы" - 11:57 Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов в создание Благоприятные дни для посадки рассады в феврале 2018 по лунному календарю: таблица посадки семян - 11:54 Благоприятные дни для посадки рассады в феврале 2018 по лунному календарю: таблица посадки семян В Бразилии произошла стрельба в ночном клубе, не менее 14 погибших - 11:45 В Бразилии произошла стрельба в ночном клубе, не менее 14 погибших Китай призвал Японию к совместным усилиям для развития двусторонних отношений - 11:42 Китай призвал Японию к совместным усилиям для развития двусторонних отношений Петербургские «Лицедеи» попросили помощи у Путина - 11:42 Петербургские «Лицедеи» попросили помощи у Путина В Сочи построили новый детский сад на 300 мест - 11:42 В Сочи построили новый детский сад на 300 мест В Екатеринбурге просят Путина защитить от сноса недостроенную телевизионную башню - 11:42 В Екатеринбурге просят Путина защитить от сноса недостроенную телевизионную башню Маск озвучил дату запуска к Марсу сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy - 11:38 Маск озвучил дату запуска к Марсу сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Социалисты исключили Киву из своих рядов за «рейдерство» - 11:38 Социалисты исключили Киву из своих рядов за «рейдерство» Разнородовые подразделения-передовики российской военной базы ЮВО в Абхазии вступили в борьбу за - 11:35 Разнородовые подразделения-передовики российской военной базы ЮВО в Абхазии вступили в борьбу за право именоваться «ударными» Российский лыжник умер во время гонки в США - 11:32 Российский лыжник умер во время гонки в США
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"