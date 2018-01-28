Дом 2 - Дневной - Выпуск 5011 - Lite (28.01.2018) ТНТ

Добавлено: 28 янв 2018 в 11:49 ,

Дневной выпуск Lite 28 января свежая серия. Влад Кадони пригласил в студию бывшего участника Александра Гобозова, который женился на проекте, у него родился ребенок, потом он развелся с женой Алианой и вновь решил искать свою любовь на Доме-2. Гобозов рассказал, что любит проект, Дом 2 это неотъемлемая часть его жизни, ему понравилась на проекте девушка Катя Зиновьева. Александр официально не развелся. Ольга Орлова заявила, что в периметре Саша решил завести любовницу. Гобозов объяснил, что это технический момент, нужно восстановить свидетельство о браке в Волгограде. Саша считает, что он много может дать проекту, он креативный, позитивный, энергичный.





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