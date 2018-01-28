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» » Дом 2 - Остров любви - 5011 Выпуск (28.01.2018) ТНТ

Дом 2 - Остров любви - 5011 Выпуск (28.01.2018) ТНТ


Добавлено: 28 янв 2018 в 11:49,
Остров любви выпуск 28 января свежая серия. Второй претендент на возвращение на проект – Илья Яббаров. Илья надеется вернутся на проект, он хочет построить отношения на проекте, за периметром у него не получается. Влад Кадони рассказал, что недавно Илья опубликовал пост в соцсетях, что на телевидении передачи делают гнилые и злобные люди, все, что там происходит это грязь, он больше никогда не появится на экранах телевидения. Влад спросил, зачем тогда Илья хочет вернуться? Илья объяснил, что он написал то, что накипело, он внутри пустой сейчас, он жалеет о том, что не вернул свою жену и ребенка. Сэм и Араик показали сценку. Арай сыграл роль Тани, Саймон Вити.


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Добавлено: 28 янв 2018 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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