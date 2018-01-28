Эпидемия гриппа в США унесла жизни практически 40 детей

На территории США стремительно распространяется сезонный грипп, который по последним предварительным сведениям на 20 января уже забрал жизни 37 детей. При этом понятно, что при обыкновенной сезонной эпидемии гриппа в США умирают около 56 тыс. человек. Тогда в целом заболели 34 млн. человек.

Сообщается, что нынешняя эпидемия стала самой масштабной в США с 2009 года.

Американский Центр по мониторингу и предупреждению заболеваний привел данные по сезонному гриппу в государстве.

По утверждению Джернигана, эпидемия задела все штаты.

Более распространенный штамм в 2015 г. штамм многим опаснее «свиного гриппа», который вызвал эпидемию в 2009. Ежели на текущий момент в американские клиники обратились 6,6% жителей, то в 2009-ом году их было 7,7%. При этом даже при обыденных сезонных вспышках гриппа погибает порядка 55 тыс. человек. Но штамм H3N2 считается не менее опасным, так как на него хуже действуют вакцины.