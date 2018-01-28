Эрдоган об операции в Сирии: «Мы дойдем и до Идлиба»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил в субботу, что военнослужащие республики по мере необходимости из сирийского района Африн дойдут и до Идлиба.

Как информирует «Российский Диалог», Эрдоган во время выступления на съезде перед своими любителями в провинции Коджаели объявил, что он выступает за предстоящее наступление тypeцких войск на территории Сирии в рамках операции «Oливковая ветвь».

«Если на то будет воля Аллаха, то мои бойцы дойдут и до Идлиба», — добавил турецкий лидер, передает ТАСС.

Провинция Идлиб и ее административный центр как правило контролируются сирийской оппозицией, а кроме этого группировкой «Джабхат ан-Нусра» (запрещенной в России). Заявленной целью было освобождение Африна от расположившихся там вооружённых формирований курдов.

Также президент Турции подчеркнул, что все террористы, нападающие на страну, ответят за смерть невинных людей. При этом он выразил уверенность в том, что при операции в Африне вся нация объединилась точно так же, как 15 июля, когда была предотвращена попытка военного перелома в Турции.

Напомним, что 20 января турецкие войска вошли в сирийский город Африн для ликвидации курдско-арабских отрядов, которые в республике считаются террористическими. Армии удалось занять несколько приграничных населенных пунктов.