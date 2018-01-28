Эрдоган уверил, что Турция не стремится к захвату сирийских земель

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, но хотим посодействовать вернуться на отчизну 3,5 млн беженцам, находящимся нынче в Турции», — приводит слова турецкого лидера издание.

Анкара не стремится к захвату сирийских земель, военная кампания турецкой армии в данной стране направлена только на защиту интересов жителей САР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что операция «Оливковая ветвь» в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии.

Турция не стремится к захвату сирийских земель, уверил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого Эрдоган утверждал, что после взятия сирийского Африна турецкие войска продолжат свое наступление.

По утверждению Эрдогана, граждане северных селений Сирии благодарны турецким военнослужащим, «с приходом которых в районе наконец-то воцарится безопасность».

По его словам, операция в Африне направлена на защиту интересов мирного населения Сирии.