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«Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране


Добавлено: 28 янв 2018 в 23:39, Категория: Новости на сегодня
«Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране

Компания «Газпром» хочет разработать четыре месторождения газа в Исламской Республике Иран и покажет свои предложения, предположительно, к концу марта, сказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Зангане рассказал, что Иран подписал дипломатический документ с изложением фактической стороны интересующего обе стороны вопроса и положениями с компанией «Газпром», чтобы совместно исследовать месторождения газа Kish, Farzad-A, Farzad-B и North Pars. Компания России сообщила о готовности к разработке, сообщило агентство Shana.

Осенью 2017 года российская компания и Национальная иранская нефтяная компания подписали документы, чтобы сотрудничать в сфере разработки месторождений газа на территории Ирана, прибыли и перевозке газа. «Газпром» подписал дорожную карту по осуществлению проектов в Иране и названный выше документ в декабре 2017 года.



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Добавлено: 28 янв 2018 в 23:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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