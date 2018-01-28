«Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране

Компания «Газпром» хочет разработать четыре месторождения газа в Исламской Республике Иран и покажет свои предложения, предположительно, к концу марта, сказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Зангане рассказал, что Иран подписал дипломатический документ с изложением фактической стороны интересующего обе стороны вопроса и положениями с компанией «Газпром», чтобы совместно исследовать месторождения газа Kish, Farzad-A, Farzad-B и North Pars. Компания России сообщила о готовности к разработке, сообщило агентство Shana.

Осенью 2017 года российская компания и Национальная иранская нефтяная компания подписали документы, чтобы сотрудничать в сфере разработки месторождений газа на территории Ирана, прибыли и перевозке газа. «Газпром» подписал дорожную карту по осуществлению проектов в Иране и названный выше документ в декабре 2017 года.