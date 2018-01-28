Из заявления Совета безопасности ООН: «Члены Совета безопасности выделили необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию, а еще призвали все государства активно сотрудничать с руководством Афганистана и иными заинтересованными властями в соответствии с их обязательствами в рамках интернационального права и резолюций Совета безопасности».

Объявление дипломата привел его секретарь Стефан Дюжаррик.

Взрыв в центре Кабула, унесший десятки человеческих жизней, — чудовищное правонарушение, организаторы которого должны понести наказание.

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини в распространенном ее пресс-центром сообщении также выступила с осуждением теракта, заявив, что идентичные нападения «направлены против народа Афганистана, против урегулирования, против мира».

Он призвал компанию «Талибан"*, которая устроила взрыв, всегда выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где находятся посольства иностранных стран и правительственные здания.

Террористы в субботу взорвали в центре Кабула заминированный автомобиль скорой помощи. В итоге взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в Российской Федерации преступная организация «Талибан». За этот период времени в государстве погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, свыше 20 000 получили ранения.