ГМС предсказывает ликвидацию очереди до середины весны — Оформление биометрических паспортов

Соколюк подчеркнул, что работники ГМС первыми ощутили стремительный наплыв людей, желающим оформить загранпаспорт. Такое объявление во время ежегодной итоговой коллегии МВД сделал руководитель ГМС Максим Соколюк, информирует корреспондент LIGA.net.

«В июне мы первыми ощутили (эффект от) получение безвизового режима — в виде резкого всплеска спроса населения на загранпаспорта».

По имеющейся достоверной информации ГМС, в предыдущем году в государстве Украина выдали практически 4 млн биометрических паспортов.

Масштабные очереди за биометрическими паспортами должны пропасть весной 2018.

Также он сказал, что в 2017 г выдано не менее 1 млн паспортов гражданина Украинского государства в форме ID-карт, что в 4 раза больше, чем в 2016.

В национальной миграционной службе прогнозируют, что очереди за биометрическими загранпаспортами пропадут к апрелю этого года.

Соколюк напомнил, что с середины января полиграфический комбинат «Украина» начал использовать дополнительное оборудование для изготовления биометрических паспортов.

Как обозначил Соколюк, для его ведомства 2017 год был непростым, сообщает «Народна Правда».