Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО)

Показать меню
Актуально
МИД обеспокоено новым польским законом о «бандеровской идеологии» - 00:00 МИД обеспокоено новым польским законом о «бандеровской идеологии» Федор Бондарчук и Паулина Андреева показали чувства на публике - 00:09 Федор Бондарчук и Паулина Андреева показали чувства на публике В российской столице отменено и задержано не менее 50 рейсов - 00:09 В российской столице отменено и задержано не менее 50 рейсов Генпрокуратура столицы вынесла предупреждение из-за акции Навального - 00:09 Генпрокуратура столицы вынесла предупреждение из-за акции Навального "Слован" отзаявил хоккеистов Ржепика и Микуша - 00:13 В Сети появились снимки новых флагманов от Samsung (ФОТО) - 00:16 В Сети появились снимки новых флагманов от Samsung (ФОТО) Лучшим фильмом года стал «Салют-7», получивший премию «Золотой орел» - 00:23 Лучшим фильмом года стал «Салют-7», получивший премию «Золотой орел» Новые санкции в отношении России показывают беспомощность США – МИД - 00:23 Новые санкции в отношении России показывают беспомощность США – МИД Россия создала лекарство от «санкционной чумы» США, — Рогозин - 00:28 Россия создала лекарство от «санкционной чумы» США, — Рогозин Туристы из РФ стали втрое чаще привозить инфекции из-за границы - 00:29 Туристы из РФ стали втрое чаще привозить инфекции из-за границы В Ялте сносят дельфинарий Зубкова - 00:29 В Ялте сносят дельфинарий Зубкова Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo - 00:29 Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в сирийском Африне - 00:29 Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в сирийском Африне В Брянской Облдуме приняли закон, который несомненно поможет обманутым дольщикам - 00:29 В Брянской Облдуме приняли закон, который несомненно поможет обманутым дольщикам В твиттере появилось фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры - 00:29 В твиттере появилось фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры Дженнифер Мейер об отношениях с Тоби Магуайром после развода: "Он самый - 00:36 Дженнифер Мейер об отношениях с Тоби Магуайром после развода: Саночники Павличенко и Репилов поспорят за место на пьедестале ЧЕ, считает - 00:38 Саночники Павличенко и Репилов поспорят за место на пьедестале ЧЕ, считает Демченко
» » Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО)

Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО)


Добавлено: 28 янв 2018 в 23:57, Категория: Новости на сегодня
Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО)

Впервые за много лет харьковский авиазавод сообщил о приеме на работу новых сотрудников.

Неужели снова есть спрос на самолеты этого знаменитого в прошлом предприятия?

Это и так, и не так одновременно. На июль 2017 года ситуация на этом госпредприятии выглядела совсем безрадостной. Кредиторская задолженность составляла 3,2 млрд грн, задолженность за энергоносители — 35 млн грн. Завод был отключен от электро-, газо- и водоснабжения. Объем незавершенного строительства составлял на тот момент девять Ан-74 и 8,5 — Ан-140. Задолженность по зарплате авиастроителей достигала 150 млн грн, в день на заводе работало в одну смену около 520 человек.

Ведь в своё время Харьковский авиазавод выпускал самолеты Ту-134 (всего 848), которые покупал не только СССР, где он был основным самолетам на среднемагистральных направлениях, но и еще и пара десятков стран мира. А Болгария поставляла сигареты «Ту-134».

Почему так случилось? Прежде всего, по причине ряда авиакатастроф самолета Ан-140 российские и иранские партнеры отказались сотрудничать с предприятием. Репутацию завода также подпортил скандал с его экс-руководителем Павлом Науменко, получившим срок за хищения в особо крупных размерах. За время с 2005 по середину 2009 года Харьковский авиазавод выпустил лишь один самолёт — Ан-74–300 для Муамара Каддафи в мае 2009 года. Для сравнения, в 1980-х годах за тот же срок (четыре с половиной года) было выпущено более 320 Ту-134. И зарабатывал, если это можно так назвать, завод ремонтом уже выпущенных самолетов и изготовлением запчастей.

Однако вдруг заводом заинтересовались. Там побывал премьер Гройсман, и, что важнее, гости из США — менеджеры корпорации General Electric Aviation. Обсуждались варианты использования современной авионики и композиционных материалов при строительстве и модернизации самолетов Ан-74. Предполагается, что General Electric Aviation сможет поставлять системы управления.

В 2017 году на Харьковском авиазаводе провели техническое обслуживание семи самолетов Ан-72 и Ан-74. Как сообщили в ГК «Укроборонпром», в структуру которого входит завод, отремонтированные самолеты эксплуатируются в Казахстане, Египте, Туркменистане и Украине. Получено 57 млн грн выручки. На заводе за прошлый год выплатили 35,5 млн грн зарплаты, в том числе 697 тыс. грн. направили на возмещение задолженности по зарплате за прошлые годы.

«Недавно заработала централизованная подача воды и электроэнергии. Возрождены два традиционных для завода вида деятельности. Речь идет о ремонте и техническом обслуживании самолетов и выпуске комплектующих для авиатехники. Пакет заказов есть на декабрь и первый квартал следующего года. Мы также выполнили свое обещание освоить выпуск непрофильной для нашего предприятия продукции, выиграв соответствующий тендер. Для этого провели соответствующее оборудование и закупили необходимые материалы. Этот проект будет развиваться и в следующем году», — сказал в начале декабря и. о. генерального директора завода Степан Санагурский.



Что же это за непрофильная продукция? Ситуация прояснилась в конце января нынешнего года. Именно под ее выпуск на авиазаводе восстановили работу термических печей в цехе № 011 после восьмилетнего перерыва. Их запустили, чтобы закалить штампы для производства танковых траков.

Оказывается, предприятие выиграло тендер на поставку комплектующих Житомирскому бронетанковому заводу и готовится к реализации проекта.

По словам директора заводского департамента производства Вячеслава Рачинского, в цех начали возвращаться термисты и штамповщики, которые ранее вынуждены были покинуть завод из-за отсутствия заказов. Таким образом, предприятие, как и ряд других заводов Харькова, обслуживает войну. Так что, как видим, первым делом — не самолеты и не девушки, а запчасти для техники, убивающей обладателей таких же, как и у работников завода, украинских паспортов.

«ПолитНавигатор»



Материалы по теме:

Североамериканская компания инвестирует $150 млн в Харьковский авиазавод
Кредиторская задолженность РФС к сентябрю 2016 года составляет 376 млн рублей
Кредиторская задолженность по стадионам ЧМ-2018 возросла на 58% в 2015 году
Ульяновский авиазавод вернется к производству Ту-204
Добавлено: 28 янв 2018 в 23:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В частных автобусах столицы может появиться Wi-Fi

В частных автобусах столицы может появиться Wi-Fi

Эрдоган об операции в Сирии: «Мы дойдем и до Идлиба»

Эрдоган об операции в Сирии: «Мы дойдем и до Идлиба»

Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Собянин — о программе масленичных гуляний в российской столице: «Будет интересно и весело»

Собянин — о программе масленичных гуляний в российской столице: «Будет интересно и весело»

Загрузка...



Лента новостей
В Марьино к 74-летию снятия блокады Ленинграда откроется музей-заповедник - 23:10 В Марьино к 74-летию снятия блокады Ленинграда откроется музей-заповедникВ 2018 году в РВСН пройдет более 20 конкурсов боевой подготовки - 23:07 В 2018 году в РВСН пройдет более 20 конкурсов боевой подготовкиВ Албании тысячи людей вышли на антиправительственную акцию - 23:07 В Албании тысячи людей вышли на антиправительственную акциюКлуб НХЛ "Калгари" выставил Ягра на драфт отказов - 22:59 Клуб НХЛ Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом - 22:59 Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом"Севилья" упустила победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу - 22:59 Вышел свежий live-альбом от Iron Maiden - 22:56 Вышел свежий live-альбом от Iron MaidenПапа Римский помолился за мир в Украине - 22:51 Папа Римский помолился за мир в УкраинеНикто не лишит Россию права вето в ООН – Волкер - 22:50 Никто не лишит Россию права вето в ООН – ВолкерЦифровые деньги помогут отследить финансовые потоки – советник Путина - 22:50 Цифровые деньги помогут отследить финансовые потоки – советник ПутинаАтака разъяренного слона на автомобиль с туристами попала в Сеть (ВИДЕО) - 22:42 Атака разъяренного слона на автомобиль с туристами попала в Сеть (ВИДЕО)ЦВММ встретил свое 309-летие - 22:40 ЦВММ встретил свое 309-летиеНа конкурсе «Дорожный патруль» капитанов команд ожидают новые соревнования - 22:40 На конкурсе «Дорожный патруль» капитанов команд ожидают новые соревнованияНовый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором - 22:38 Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором
Последние новости
Целью Турции не является захват сирийской территории — Эрдоган - 23:58 Целью Турции не является захват сирийской территории — Эрдоган Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО) - 23:57 Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО) "Хетафе" арендовал у "Лас-Пальмаса" французского форварда Лоика Реми - 23:49 Британскому журналисту Грэму Филлипсу на митинге Навального разбили камеру (ФОТО, ВИДЕО) - 23:43 Британскому журналисту Грэму Филлипсу на митинге Навального разбили камеру (ФОТО, ВИДЕО) «Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране - 23:39 «Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак - 23:32 Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак "Спарта" разрешила футболисту Караваеву вести переговоры с другими клубами - 23:29 Шейн Перкинс победил в кейрине на соревнованиях по велотреку "Шесть дней Берлина" - 23:29 Шейн Перкинс победил в кейрине на соревнованиях по велотреку Баскетболист "Оклахомы" Роберсон выбыл до конца сезона из-за травмы - 23:29 Баскетболист Трагическая ошибка Навального - 23:21 Трагическая ошибка Навального 11 штатов США закрыли школы из-за гриппа - 23:21 11 штатов США закрыли школы из-за гриппа Появились печальные фото, как дончане пытаются дозвониться на Vodafone - 23:20 Появились печальные фото, как дончане пытаются дозвониться на Vodafone Волкер: Россию могут лишить права вето в ООН - 23:20 Волкер: Россию могут лишить права вето в ООН
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"