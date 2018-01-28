Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО)

Впервые за много лет харьковский авиазавод сообщил о приеме на работу новых сотрудников.

Неужели снова есть спрос на самолеты этого знаменитого в прошлом предприятия?

Это и так, и не так одновременно. На июль 2017 года ситуация на этом госпредприятии выглядела совсем безрадостной. Кредиторская задолженность составляла 3,2 млрд грн, задолженность за энергоносители — 35 млн грн. Завод был отключен от электро-, газо- и водоснабжения. Объем незавершенного строительства составлял на тот момент девять Ан-74 и 8,5 — Ан-140. Задолженность по зарплате авиастроителей достигала 150 млн грн, в день на заводе работало в одну смену около 520 человек.

Ведь в своё время Харьковский авиазавод выпускал самолеты Ту-134 (всего 848), которые покупал не только СССР, где он был основным самолетам на среднемагистральных направлениях, но и еще и пара десятков стран мира. А Болгария поставляла сигареты «Ту-134».

Почему так случилось? Прежде всего, по причине ряда авиакатастроф самолета Ан-140 российские и иранские партнеры отказались сотрудничать с предприятием. Репутацию завода также подпортил скандал с его экс-руководителем Павлом Науменко, получившим срок за хищения в особо крупных размерах. За время с 2005 по середину 2009 года Харьковский авиазавод выпустил лишь один самолёт — Ан-74–300 для Муамара Каддафи в мае 2009 года. Для сравнения, в 1980-х годах за тот же срок (четыре с половиной года) было выпущено более 320 Ту-134. И зарабатывал, если это можно так назвать, завод ремонтом уже выпущенных самолетов и изготовлением запчастей.

Однако вдруг заводом заинтересовались. Там побывал премьер Гройсман, и, что важнее, гости из США — менеджеры корпорации General Electric Aviation. Обсуждались варианты использования современной авионики и композиционных материалов при строительстве и модернизации самолетов Ан-74. Предполагается, что General Electric Aviation сможет поставлять системы управления.

В 2017 году на Харьковском авиазаводе провели техническое обслуживание семи самолетов Ан-72 и Ан-74. Как сообщили в ГК «Укроборонпром», в структуру которого входит завод, отремонтированные самолеты эксплуатируются в Казахстане, Египте, Туркменистане и Украине. Получено 57 млн грн выручки. На заводе за прошлый год выплатили 35,5 млн грн зарплаты, в том числе 697 тыс. грн. направили на возмещение задолженности по зарплате за прошлые годы.

«Недавно заработала централизованная подача воды и электроэнергии. Возрождены два традиционных для завода вида деятельности. Речь идет о ремонте и техническом обслуживании самолетов и выпуске комплектующих для авиатехники. Пакет заказов есть на декабрь и первый квартал следующего года. Мы также выполнили свое обещание освоить выпуск непрофильной для нашего предприятия продукции, выиграв соответствующий тендер. Для этого провели соответствующее оборудование и закупили необходимые материалы. Этот проект будет развиваться и в следующем году», — сказал в начале декабря и. о. генерального директора завода Степан Санагурский.

Что же это за непрофильная продукция? Ситуация прояснилась в конце января нынешнего года. Именно под ее выпуск на авиазаводе восстановили работу термических печей в цехе № 011 после восьмилетнего перерыва. Их запустили, чтобы закалить штампы для производства танковых траков.

Оказывается, предприятие выиграло тендер на поставку комплектующих Житомирскому бронетанковому заводу и готовится к реализации проекта.

По словам директора заводского департамента производства Вячеслава Рачинского, в цех начали возвращаться термисты и штамповщики, которые ранее вынуждены были покинуть завод из-за отсутствия заказов. Таким образом, предприятие, как и ряд других заводов Харькова, обслуживает войну. Так что, как видим, первым делом — не самолеты и не девушки, а запчасти для техники, убивающей обладателей таких же, как и у работников завода, украинских паспортов.

«ПолитНавигатор»