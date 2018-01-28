Хочу увидеть детей и поспать»: Усик дал первое интервью после победы

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик вернулся в Киев.

Так, в интервью с журналистами он отметил: «Тактика была тактическая, противник был достаточно сильный, но не сильнее меня, как оказалось. На каждую атаку Майриса старался проводить две-три свои».

Усик отметил: «Победил за счет большего количества ударов. Судьи решили, что мне надо отдать победу. Пока бой не анализировал. Я только успокоился от поединка. Думаю пройдет несколько дней, все успокоится, я сяду посмотрю поединок, запишу ошибки на бумагу и буду исправлять их. Реванш с Бриедисом? Теоретически это возможно».

При этом он добавил, что предполагал, что бой будет проходить именно в таком быстром ключе, тем не менее был удивлен, что в поединке было только несколько «обнимашек».

Боксер добавил: «Сам в шоке! Это хорошо что не было клинчей, потому что не было бы бокса. Эмоции самые позитивные, но я еще не спал. Я пришел в номер в Риге, повалялся и вот в самолете сколько мы летели, столько я поспал».

Также, оценивая бой по шкале трудности от 0 до 10, он поставил бы ему 17, и добавил, чем займется в первую очередь: «Ничего не буду делать. хочу увидеть детей и поспать».