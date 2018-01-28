Известная 45-летняя актриса в первый раз выходит замуж

Известная французская актриса Ванесса Пароди первый раз официально выходит замуж. Избранником 45-летней звезды стал режиссер Самюэль Беншетри, который моложе нее на один год.По словам товарищей влюбленных, заметности поженятся летом этого года на острове Иль-де-Ре, расположенном у западных берегов Франции в Атлантическом океане. Ванесса Пароди 13 лет жила гражданским браком с американским актером Джонни Деппом. Женщина ждала от своего мужчины предложения руки и сердца, но избранник так не решился на столь ответственный шаг. Пароди родила Деппу сына и дочь, но ей не удалось стать законной супругой актера.Самюэль Беншетри официально зарегистрировал отношения и жил с актрисой Мари Трентиньян, которая умерла в 2003 году. Женщина изменяла своему мужу с вокалистом музыкальной группы Noir Desir. В итоге любовник приревновал Трентиньян и избил даму. Актриса погибла от многочисленных травм головы. Бенштертри долго мучился из-за утраты и предательства близкого человека, но время способно вылечить любые душевные раны. Сценарист восстановился и готов начать новую жизнь с Ванессой Пароди. Звезды многое повидали на своем пути, преодолели все трудности и намерены стать по-настоящему счастливыми.