«Как в ГУЛАГе»: В соцсети показали, чем кормят школьников в Крыму

В Twitter одна из жительниц аннексированного Крыма выставила фото того, что дают на обед школьникам из аннексированного Крыма, состоящий из сомнительного вида пюре, вареного буряка и куска колбасы.
Отмечается, что такой обед стоит 35 рублей, при этом тарелка выглядит неаппетитно, а качество пищи вызывает большие вопросы.
Под снимком женщина написала: «Симферополь, школа № 5. Так это и есть дрысня… чего вы-ГОСТы РФ. Обед за 35 р. Пюре с вареной колбасой и буряком!!! Пюре больше похоже на какую то дрысню и этим кормят наших детей!!!».
Пользователи в обсуждениях отметили, что у них домашние животные едят лучше, чем школьники аннексированного Крыма:
«Странная нарезка колбасы, отрезали половинку и от нее кусочек себе»,
«У меня коты лучше питаются»,
«В рационе должны быть камни с неба»,
«Кушай сынок-это вкус Родины»,
«Это реконструкция пайка времен Мировой войны, можем повторить, так сказать»,
«Нормально кормят. Как в ГУЛАГе. Правда, там было бесплатно. А как оккупант должен пленных кормить?»,
«Пюре на воде».
Фото: