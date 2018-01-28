«Как в ГУЛАГе»: В соцсети показали, чем кормят школьников в Крыму

В Twitter одна из жительниц аннексированного Крыма выставила фото того, что дают на обед школьникам из аннексированного Крыма, состоящий из сомнительного вида пюре, вареного буряка и куска колбасы.

Отмечается, что такой обед стоит 35 рублей, при этом тарелка выглядит неаппетитно, а качество пищи вызывает большие вопросы.

Под снимком женщина написала: «Симферополь, школа № 5. Так это и есть дрысня… чего вы-ГОСТы РФ. Обед за 35 р. Пюре с вареной колбасой и буряком!!! Пюре больше похоже на какую то дрысню и этим кормят наших детей!!!».

Пользователи в обсуждениях отметили, что у них домашние животные едят лучше, чем школьники аннексированного Крыма:

«Странная нарезка колбасы, отрезали половинку и от нее кусочек себе»,

«У меня коты лучше питаются»,

«В рационе должны быть камни с неба»,

«Кушай сынок-это вкус Родины»,

«Это реконструкция пайка времен Мировой войны, можем повторить, так сказать»,

«Нормально кормят. Как в ГУЛАГе. Правда, там было бесплатно. А как оккупант должен пленных кормить?»,

«Пюре на воде».

Фото: