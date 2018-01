Китай призвал Японию к совместным усилиям для развития двусторонних отношений

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно призвал Токио предпринять совместные с Пекином попытки для улучшения двусторонних отношений, передает информационное агентство «Синьхуа».

По данным агентства, китайский дипломат отметил, что КНР придает большое значение тому, что в последнее время Япония делала позитивные заявления в отношении Китая. При этом он отметил, что в особенности это касается речи японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая была произнесена им в парламенте. В своей речи Абэ заявил, что улучшение отношений с Китаем является важной политической управленческой задачей для Японии.

Кроме того, Ван И добавил, что на сегодняшний день китайско-японские отношения находятся на том этапе, когда обе стороны видят прогресс, однако сталкиваются и с «многочисленными помехами и препятствиями».

Напомним, что встреча министров двух стран прошла в рамках визита Таро Коно в Пекин, который проходит с 27 по 28 января.