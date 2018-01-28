Кто кому Рабинович (28.01.2018)

Добавлено: 28 янв 2018 в 23:00 ,

Кто кому Рабинович последний выпуск 28 января. Из-за мощных ливней во Франции из берегов вышли Сена и Марна. Популярные в Париже прогулочные кораблики пришвартованы, движение под мостами при таком уровне воды невозможно. Приостановлена работа ветки метро, которая пронизывает город вдоль Сены. Электроэнергии до сих пор нет в полторы тысячи домов, шестьсот человек, чьи дома полностью затопило, эвакуировали. Укрзализныця уволила машиниста электрички, которая протянула застрявшего в дверях пенсионера. Электричка протащила по земле пенсионера более полусотни метров. Накажут и машиниста поезда, и его помощника. Перед тем как тронуться с платформы именно они должны убедиться, что все пассажиры вышли и зашли.





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