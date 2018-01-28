Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к съезду нацдиалога Сирии

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в процессе которого обсуждалась организация и проведение предстоящего Конгресса сирийского государственного диалога в Сочи.

При этом детали и результаты данного телефонного разговора не сообщаются, пишет РИА Новости.

«В контексте подготовки к съезду сирийского государственного разговора в Сочи 29-30 января нынешнего года министры провели обстоятельный обмен суждениями по заключительным аспектам организации и проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте ведомства в социальная сеть Facebook. 29-30 Января в Сочи состоится организованная Москвой международная встреча по межсирийскому урегулированию.

Также на съезд приглашены наблюдатели из ООН, членов Совбеза ООН, Казахстана, Ирака, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Ливана.