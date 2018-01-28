Лотерея. Золотая подкова - 126 тираж (28.01.2018)

Добавлено: 28 янв 2018 в 11:49 ,

Лотерея. Золотая подкова 126 тираж последний выпуск 28 января. Саудовская Аравия – крупнейший поставщик нефти на мировой рынок. В последнее время там происходят очень интересные политические изменения, направленные на диверсификацию экономики и изменение роли страны в арабском мире.Александр Кареевский и его гости смотрят и обсуждают фильм о Саудовской Аравии. В Сочи все готово к проведению Конгресса сирийского национального диалога. Ключевой форум по сирийскому мирному процессу пройдет с участием ООН. Там подтвердили, что спецпосланник Генерального секретаря по Сирии Стаффан де Мистура приедет в Сочи и примет участие в обсуждениях.





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