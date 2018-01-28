Луценко рассказал, как его семья ежемесячно помогает бойцам в зоне АТО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко и его семья ежемесячно помогают бойцам АТО в Донбассе.

Луценко отметил, что все свои премии он отдает на благотворительность: «Кроме того, поскольку моя жена Ирина до избрания в парламент занималась бизнесом, а теперь это делает, вернувшись из АТО, мой сын, я могу себе позволить все премии (а они немалые) передавать для оказания помощи участникам антитеррористической операции».

Луценко подчеркнул, что особо афишировать этого не хотел, но все же рассказал, что на Рождество его жена Ирина одному парню-инвалиду, а он сам— другому, купили спортивные протезы, «чтобы ребята могли не только жить, но и заниматься спортом».

Также, он уточнил: «Сын Саша покупает разную технику в свою родную 55-ю бригаду… Но хватит об этом, благотворительность — это то, о чем публично не объявляют».