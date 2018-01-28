Маск анонсировал пуск Falcon Heavy и огнемет против зомби

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в своем твиттере, что запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy намечен на 6 февраля.

Запуск должен состояться со стартовой платформы Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди.

В конце минувшего года Маск сообщал, что пуск запланирован на январь. При этом испытания Falcon Heavy прошли лишь 25 января.

Маск анонсировал и еще одну новинку — огнеметы нового поколения. Как написал Маск в своем микроблоге, огнемет способен зажечь любую вечеринку и пригодится при зомби-апокалипсисе. При этом в случае неэффективности новинки против «полчищ мертвецов» бизнесмен обещает вернуть деньги.

После этого сообщения около 2 тысяч человек решились заказать новинку, а Маск тем временем опроверг слухи о том, что его компании сами и готовят упомянутый зомби-апокалипсис, и предложил воздержаться от покупки, если, конечно, вы не хотите повеселиться».