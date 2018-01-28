После возвращения Крыма в состав Украины правоохранители перейдут работать на его территорию. Об этом на собственной странице в Твиттер объявил руководитель ведомства Арсен Аваков.

Арсен Аваков, министр внутренних дел государства Украины: «У нас будут сделаны подразделения патрульной милиции Крыма и Севастополя».

По достоверным располагаемым сведениям заместитель начальника департамента патрульной милиции Украины Алексея Белощицкого, новые подразделения пока будут работать на интернациональных трассах и на участках, примыкающих к административной границе с Крымом.

Руководитель государственной милиции Сергей Князев проинформировал, что сделать указанные подразделения планируется до конца 2018 г.

«У нас будут сделаны патрульные подразделения Крыма и Севастополя …»

«Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны», — разъярился один из парламентариев оккупантов. По мнению депутата государственного совета РК Владислава Ганжары, это спецподразделение в случае его появления несомненно поможет украинским коррупционерам разбазаривать скудные бюджетные ресурсы. Об этом докладывают украинские массмедиа. Передислокацию служащих нового ведомства Аваков планирует выполнить в случае перехода Крыма под юрисдикцию Украины. «Это так же, как сегодня сокрушаться об объединении Германии». Украинские власти, которые получили свои места после госпереворота, отказываются признавать результаты волеизъявления крымчан.

При этом он заметил, что эти подразделения «будут работать на различных участках» полуострова, а еще призвал «не удивляться» этому. Да, такие подразделения будут сделаны. К ним относится так называемая генпрокуратура Автономной Республики Крым, также президент Петр Порошенко назначил своего полномочного представителя на полуострове, информирует РИА Новости.