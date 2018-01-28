На Кипре начались президентские выборы

На Кипре началось голосование на выборах президента: в 7.00 открылись более 1100 избирательных участков.Голосование будет проходить до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00. Первые результаты с небольших участков станут известны уже через полчаса после завершения голосования, а окончательные результаты ожидаются в 20.30. В списках избирателей около 551 тысячи человек, которым исполнилось 18 лет. Порядок обеспечивают около двух тысяч полицейских.Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это тринадцатые президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства.В этот раз на пост главы государства претендуют девять кандидатов. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 4 февраля будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.