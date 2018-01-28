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На территории ОРЛО ОБСЕ заметили боевика-«контролера»


Добавлено: 28 янв 2018 в 12:44, Категория: Украина
На территории ОРЛО ОБСЕ заметили боевика-«контролера»

Наблюдатели СММ ОБСЕ провели оценку обстановки на оккупированной территории Луганщины и заметили там боевика «ЛНР» с повязкой офицера РФ при СЦКК.

В отчете СММ ОБСЕ: «Находясь на блокпосте „ЛНР“ к югу от моста в Станице Луганской, наблюдатели разговаривали с членом „ЛНР“, у которого была такая же нарукавная повязка, как и те, которые носили офицеры Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК)».

Также, осуществляя наблюдение на восточной окраине подконтрольной украинскому правительству Станицы Луганской, команда СММ слышала очередь из крупнокалиберного пулемета в 8 км к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения). Во второй же половине дня с той же позиции наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 5 км к юго-юго-западу.



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Добавлено: 28 янв 2018 в 12:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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