На акциях «Забастовки избирателей» задержали 180 человек

По меньшей мере 10-ти человек задержали в Томске. Полицейские задержали людей в 24 городах, больше всего в Чебоксарах и Уфе, где в отделения доставили 50 и 45 человек соответственно. В Кемерове схвачен 31 человек, в Мурманске — 23, в Туле — 16, в Томске — 12.

К 15:00 по мск число всех задержанных на акциях превосходит 180 человек, передает ОВД-Инфо.

Напомним, Алексей Навальный и его сторонники называют предстоящие выборы Президента Российской Федерации переназначением В. Путина и призывают к их бойкоту.

В столице и Петербурге акции начнутся в 14 часов — на Тверской улице и площади Пролетарской Диктатуры соответственно. По подсчетам милиции, на митинг пришло около тысячи человек, члены московского штаба и участники акции насчитали 6-7 тысяч человек.

«Забастовки избирателей» прошли в 118 городах РФ, говорят в штабе Навального.

В областях подсчетом пришедших на митинги занимался президентский Совет по правам человека.