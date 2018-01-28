На Донбассе от пули снайпера умер украинский военнослужащий

В зоне АТО боевики продолжают нарушать режим тишины. Об этом информирует пресс-служба штаба АТО.
27 января вблизи Верхнеторецкого снайпер убил украинского военного.
Понятно, что катастрофа произошла на Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого.
Во время данного обстрела умер один наш украинский защитник 1990 г. рождения. Украинский боец получил ранение, несовместимое с жизнью — он скончался на месте инцидента. Это происходило неподалеку от населенного пункта Верхнеторецкое.
«Соблюдение режима предотвращения огня и дальше нет».
«Выражаем сожаления родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — говорится в заявлении штаба.