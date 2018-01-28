На заключивших «первый признанный в РФ однополый брак» завели дело

Сайт главка МВД по столице сказал, что против Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые зарегистрировали в Дании гей-брак, а после этого проставили в МФЦ штамп в паспортах на странице семейное положение, заведены управленческие дела.

Отмечается, что мужчины инициировали внесение в свои паспорта отметок, которые не предусмотрены действующим законодательством. Что Евгений Войцеховский и Павел Стоцко с начала января зарегистрировали брак в Копенгагене, а документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами подали в многофункциональный центр госуслуг в столице.

Столичная милиция возбудила дело в отношении жителей столицы, которым удалось в МФЦ в Москве получить отметки в паспортах о регистрации брака.

Брак мужчин был зарегистрирован в Копенгагене 4 января. Их паспорта подлежат изъятию — они будут приобщены к делу, а в дальнейшем — заменены в установленном порядке, пояснили в милиции.

В данный момент около квартиры Павла Стоцко и Евгения Войцеховского дежурят неизвестные люди в штатском.

Одновременно с объявлением МВД появились сообщения, что в квартиру к Стоцко и Войцеховскому пробуют пробраться неизвестные люди.

До этого в правоохранительном ведомстве сообщили, что паспорта, в которых были проставлены отметки об однополом браке, Дании, будут аннулированы. 26 января стало известно, что в Российской Федерации в первый раз зарегистрирован однополый брак. «Наш друг стоит снизу с людьми в штатском, которые представились ему как работники милиции». По возвращении мужчин на отчизну в одном из столичных МФЦ в их паспорта проставили штамп, подтверждающий брак. На текущий момент документы мужеложцев признаны недействительными, а работники Центра, поставившие штамп о браке извращенцев, уволены.