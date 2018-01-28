«Не отбивайте меня у полиции»: В столице России схвачен Алексей Навальный

Всероссийский протест, который официально был запрещен властями, организовали сторонники оппозиционного политика Алексея Навального.

Причина акции недопуск Алексея Навального до президентских выборов, которые пройдут 18 марта нынешнего года. Вместе с Навальный задержали несколько его приверженцев, которые пытались воспрепятствовать посадке оппозиционера в полицейский автобус. В российской столице предполагается прибытие на место событий нескольких тыс. человек. Схвачен также прошлый руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин.

Первопричиной прихода милиции в московский кабинет ФБК стало сообщение о бомбе.

Двое задержанных, как сообщает «ОВД-Инфо» на акции в Самаре.

На забастовку пришли около 100 человек кроме полицейских и репортеров. Координатор штаба Евгений Карпов признался Go31, что ждал наименьшего числа людей из-за мороза. К ним не пускают юристов.

Акция прошла во многих городах, но общее число задержанных не превышает 300 человек.

Точной статистики о количестве участников теперешней акции пока нет.

На митинге выступил руководитель города Евгений Ройзман. Вместе с ней полицейские забрали с протестной акции еще 20 человек. Навального доставили в полицию, где на него составили протокол за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и арестовали на 48 часов до суда.

Спустя пару минут после появления Навального на Тверской около него появились работники милиции, которые взяли политика под руки и затолкали в автобус. Задержание в прямом эфире продемонстрировал оппозиционный канал Навальный LIVE.